L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso oggi preoccupazione in seguito alla presentazione, da parte di cinque Paesi dell'Ue, di un progetto inedito che mira a trasferire in Ruanda i migranti che non hanno più il diritto di soggiornare in Europa.

L'iniziativa, resa nota ieri a Vienna, è promossa da Germania, Danimarca, Austria, Grecia e Paesi Bassi, tutti sostenitori di una linea molto dura in materia di migrazione.

L'Alto Commissariato ha fatto sapere di non aver visionato il testo del progetto, elaborato in collaborazione con la Commissione Europea, il cui obiettivo è aumentare in modo significativo il numero di espulsioni di migranti dal territorio europeo.

"Siamo preoccupati per i rischi in termini di diritti umani sollevati dal previsto trasferimento di persone da cinque Paesi dell'Unione Europea verso il Ruanda", un Paese con il quale gli individui in questione non avrebbero "alcun legame reale e che, a sua volta, deve affrontare i propri problemi in materia di diritti umani", si legge in un comunicato.

"La soluzione non risiede in misure isolate, spesso molto costose, che consistono nel chiedere a Paesi lontani di gestire un aspetto della governance migratoria, né nell'esternalizzazione degli obblighi relativi ai diritti umani", ha affermato l'organismo.

Sottolineando come le questioni migratorie siano diventate "complesse, politicizzate e fonte di polarizzazione", l'Alto Commissariato sollecita un'analisi approfondita dei fattori che spingono alla migrazione, citando i problemi legati ai diritti umani, le marcate disuguaglianze globali, le ingiustizie del sistema economico e finanziario internazionale, il riacutizzarsi di conflitti violenti e le crescenti tensioni geopolitiche.

"Queste problematiche devono essere affrontate direttamente e con determinazione, in particolare attraverso investimenti adeguati volti a intervenire sulle cause profonde del fenomeno e a creare prospettive concrete nei Paesi di origine", ha ribadito l'Alto Commissariato.

Con questo centro, il Ruanda sostiene di voler offrire "una seconda opportunità" ai migranti espulsi dall'Europa, secondo quanto dichiarato dal suo ministro dell'Interno, Vincent Biruta.

Le Ong si mostrano più scettiche. I cinque Paesi europei intendono avviare il centro su scala molto ridotta: l'idea è quella di trasferirvi inizialmente un centinaio di persone, alle quali è stata negata la richiesta d'asilo.

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Barham Saleh, ha partecipato alla riunione di Vienna, durante la quale ha sottolineato "l'importanza di procedure di asilo eque, efficaci e credibili, nonché la necessità di meccanismi di rimpatrio rapidi e rispettosi della dignità per coloro che non hanno il diritto di soggiornare legalmente nei cinque Paesi".

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha annunciato ieri di aver ricevuto "una richiesta dal Ruanda, che sollecita un sostegno operativo in relazione ai meccanismi di 'piattaforme di rimpatrio' proposti dall'Ue".

Dopo aver valutato la richiesta, l'Oim ha fatto sapere "di poter, in linea di principio, fornire il proprio sostegno, a condizione che vengano rispettati il suo mandato e le norme internazionali applicabili", precisando che la sua assistenza "avrebbe inizio solo una volta che le persone saranno giunte a destinazione" e riguarderebbe l'accesso ai servizi essenziali.

L'Oim ha chiarito che prevede un impegno operativo solo "su invito di uno Stato ospitante e unicamente qualora quelle condizioni siano soddisfatte", precisando inoltre che non prende parte a espulsioni forzate, detenzioni o attività legate all'applicazione della legge o alla sicurezza.