circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, gen. Battisti: "Ritiro nostri militari da Erbil operazione complessa"

Il primo comandante del contingente della missione Isaf in Afghanistan ha parlato degli sviluppi in Medio Oriente

Erbil - Afp
Erbil - Afp
13 marzo 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"È sicuramente un’operazione complessa che i nostri comandi sono in grado di compiere per le esperienze maturate in precedenza e per la professionalità dei militari". Così all'Adnkronos il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico, in merito al ritiro del nostro contingente da Erbil che, spiega, avverrà via terra con un itinerario che prevede di raggiungere a nord il confine turco da dove poi rientrare in Italia con voli aerei dedicati.

"In ogni missione 'fuori area', oltre a mettere in atto le misure di force protection, il comando del contingente appronta un piano di ripiegamento d’intesa con i vertici politico-militari di Roma modulato in relazione alla eventuale natura della minaccia ipotizzabile. Nel caso specifico", aggiunge, "il movimento dei mezzi e del personale dovrebbe effettuarsi in una colonna, o più colonne, lungo le rotabili, già individuate in fase di pianificazione, che attraversano il Kurdistan iracheno, sino al confine turco per un tragitto di circa 215 km transitando eventualmente per il passo di Ibrahim Khalil ed entrando nel distretto di Silopi in Turchia".

"Ovviamente il movimento avverrà adottando tutte le misure precauzionali per reagire, nei limiti del possibile, ad eventuali azioni ostili da terra e/o dall’aria, unitamente alle predisposizioni logistiche (carburante, acqua)". L’intelligence ricopre in tali situazioni un ruolo fondamentale", ha sottolineato, "così come gli accordi con il comando della coalizione per avere la copertura aerea e le forze 'amiche' locali, i peshmerga, che potrebbero assicurare una cornice di sicurezza sino confine. Un ruolo fondamentale sarà anche quello di definire preventivamente le misure di supporto fornite da governo di Istanbul una volta arrivati in Turchia. Gli aeroporti turchi più vicini sono quelli di Diyarbakir (500 km da Erbil) e di Barman (440 km da Erbil). Gli elicotteri muoveranno ovviamente in volo se le condizioni di sicurezza saranno favorevoli".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ritiro militari operazione complessa missione Isaf contingente italiano
Vedi anche
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza