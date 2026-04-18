Una "minaccia" segnalata a bordo di un aereo diretto a New York, ha spinto le autorità statunitensi a far atterrare il velivolo a Pittsburgh. Lo ha riferito l'account X dell'Fbi della città della Pennsylvania, il cui post è stato rilanciato dal direttore del Federal Bureau, Kash Patel. "L'aereo è stato deviato ed è atterrato al Pittsburgh International Airport, dove tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza", ha aggiunto l'Fbi, precisando che le autorità stanno verificando la natura della minaccia.