Tre ex dipendenti di Harrods hanno accusato l'unico fratello superstite di Mohamed Al Fayed di averle aggredite sessualmente quando lavoravano per il grande magazzino londinese. Lo riporta la Bbc.

Le donne si sono schierate pubblicamente contro l'82enne Ali Fayed, accusandolo di averle aggredite negli anni '90 quando lui e i suoi fratelli, Mohamed e Salah, erano proprietari e gestori di Harrods. Un portavoce di Fayed, che vive negli Stati Uniti, ha dichiarato che l'uomo d'affari “non sarà un capro espiatorio” e che “nega inequivocabilmente tutte le accuse di illecito” e che “gli incidenti semplicemente non hanno mai avuto luogo”.

Le aggressioni sessuali sarebbero avvenute a Londra, in Scozia, in Svizzera e negli Stati Uniti. Una delle donne, ex designer d'interni per Harrods, ha raccontato che un'aggressione è avvenuta durante un viaggio di lavoro mentre era ospite di Ali Fayed e della sua famiglia nella loro vecchia casa nel Connecticut. “Le sue mani erano dappertutto”, ha ricordato, e si è fermato solo perché “uno dei suoi figli piccoli ha iniziato a chiamarlo”. Tutte e tre le donne hanno affermato che, prima delle presunte aggressioni di Ali Fayed, erano state abusate sessualmente anche dal fratello maggiore Mohammed Al Fayed, accusato ora da 111 donne.

Una delle donne, Amy, ha dichiarato alla Bbc di volere “una spiegazione” da Ali Fayed e una “comprensione di ciò che stava accadendo che possa aiutarla a fare un passo avanti e iniziare a guarire”. “Questa è la mia occasione per farmi finalmente valere. Non sarò più quella ventiquattrenne spaventata che non sa cosa fare”, ha detto Frances, che come Amy ha scelto di uscire dall'anonimato.

Nel 1989 Frances accettò di lavorare per Harrods nello studio di design d'interni del negozio. Non passò molto tempo prima che Mohamed Al Fayed iniziasse a maltrattarla e ad abusare sessualmente di lei. Frances ha raccontato che Ali cercava regolarmente di afferrarle il seno e di palpeggiarla mentre era al lavoro, o che la sottoponeva a “turpi” insulti verbali. Frances ha descritto il comportamento di Ali Fayed come più calmo di quello di Mohamed. “Per un momento ho pensato che forse sarebbe stato più gentile con me - ha detto - Ma non lo è stato”.

È nell'ufficio di Ali Fayed al 60 di Park Lane, nel centro di Londra, che Frances racconta che gli abusi sessuali sono iniziati con il “tentativo di baciarla”, seguito da “palpeggiamenti” e “molestie”. Racconta che entrambi i fratelli Fayed le facevano regolarmente dei regali. “Con Mohamed, spesso si trattava di mazzette di contanti, mentre Ali regalava gioielli o vestiti. Si oscillava tra comportamenti offensivi e poi elogi per il mio lavoro e questi oggetti sontuosi”.