circle x black
Cerca nel sito
 

Moratti (Fi): il voto in Ungheria, un'alternativa Ue agli estremismi

L'eurodeputata di Forza Italia vede nella vittoria di Péter Magyar in Ungheria la conferma di un conservatorismo moderato, alternativa europea a nazionalismi e populismi.

L'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti - Fotogramma/Ipa
13 aprile 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

CTA

La vittoria di Péter Magyar in Ungheria "dimostra che esiste uno spazio politico forte per un conservatorismo moderato, serio e profondamente europeo. È la conferma che i cittadini chiedono equilibrio, competenza e responsabilità, valori che da sempre ispirano il lavoro del Ppe, di cui Magyar è collega europarlamentare". Lo dichiara l'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti, in una nota.

Per Moratti, si tratta di "un segnale importante anche per noi: si può essere alternativi agli estremismi sovranisti di destra e ai populismi della sinistra senza rinunciare ai propri principi, costruendo invece una visione credibile e inclusiva"

"È necessario - aggiunge - rafforzare un progetto politico europeo solido e coeso. Ribadisco che l’Europa ha bisogno di stabilità, riforme e di una politica capace di unire, in linea con la direzione indicata da questo risultato elettorale e perseguita da Ppe e Forza Italia", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ungheria Peter Magyar Letizia Moratti Ppe Ue
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza