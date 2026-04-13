Moratti (Fi): il voto in Ungheria, un'alternativa Ue agli estremismi

La vittoria di Péter Magyar in Ungheria "dimostra che esiste uno spazio politico forte per un conservatorismo moderato, serio e profondamente europeo. È la conferma che i cittadini chiedono equilibrio, competenza e responsabilità, valori che da sempre ispirano il lavoro del Ppe, di cui Magyar è collega europarlamentare". Lo dichiara l'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti, in una nota.

Per Moratti, si tratta di "un segnale importante anche per noi: si può essere alternativi agli estremismi sovranisti di destra e ai populismi della sinistra senza rinunciare ai propri principi, costruendo invece una visione credibile e inclusiva"

"È necessario - aggiunge - rafforzare un progetto politico europeo solido e coeso. Ribadisco che l’Europa ha bisogno di stabilità, riforme e di una politica capace di unire, in linea con la direzione indicata da questo risultato elettorale e perseguita da Ppe e Forza Italia", conclude.