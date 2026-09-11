Solo due giorni fa, la principessa aveva preso parte ai funerali di Stato del monarca

La principessa Astrid di Norvegia è morta oggi, venerdì 11 settembre, all’età di 94 anni. La notizia è stata comunicata dalla Casa reale norvegese, che ha reso noto il decesso della principessa, figura di rilievo della famiglia reale.

Sorella maggiore del re Harald V, Astrid aveva partecipato soltanto l’altro ieri, in carrozzina, ai funerali di Stato del fratello, morto esattamente due settimane fa, alla fine di agosto. Nonostante le condizioni di salute, aveva voluto essere presente alla cerimonia per dare l’ultimo saluto al sovrano e partecipare a uno dei momenti più solenni della vita della monarchia norvegese.

JUST IN: Norway's Princess Astrid has died at age 94, exactly 2 weeks after the death of her brother, King Harald V https://t.co/F10wwQMxFG — BNO News Live (@BNODesk) September 11, 2026

La sua scomparsa arriva dunque a pochi giorni da quella del fratello, segnando un altro lutto per la famiglia reale e per il Paese.