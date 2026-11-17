A comunicarne la scomparsa è stata la Wichita State University, dove si è laureato

Dan Carney, cofondatore di Pizza Hut, è morto all'età di 95 anni. A comunicare la scomparsa dell'uomo è stata la Wichita State University, l'università dove ha studiato, e la Cerebral Palsy Research Foundation, di cui è stato presidente per 50 anni. Carney era "un imprenditore, un filantropo e un fiero membro della WSU, il cui impatto sulla nostra università e sulla nostra comunità si farà sentire per generazioni", ha scritto l'università sui propri canali social.

Chi era Dan Carney

Carney aprì la prima pizzeria Pizza Hut insieme al fratello Frank, scomparso nel 2020, proprio a Wichita, in Kansas, nel 1958. Nato nel 1931, era il secondo di sette figli e grazie a un prestito di 600 dollari dalla madre, secondo quanto raccontato dalla Cnn, Carney e suo fratello riuscirono ad aprire il loro primo ristorante nello stesso angolo dove il padre gestiva un negozio di alimentari, dopo aver preso ispirazione da un articolo su una rivista che parlava della crescente popolarità della pizza.

Carney aveva inoltre prestato servizio per due anni nell'aeronautica militare in Georgia, prima di tornare a Wichita per conseguire un master in economia aziendale. Dopo la morte del padre nel 1948, all'età di 17 anni, Carney si assunse maggiori responsabilità nell'attività, prendendo gli ordini, effettuando le consegne e gestendo il ritiro delle pizze da parte dei clienti.

A 26 anni, Carney e suo fratello fondarono Pizza Hut, che riscosse un enorme successo, con l'apertura del primo punto vendita in franchising a Topeka, in Kansas, e che in seguito si espanse in 90 paesi.