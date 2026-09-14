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Netanyahu contro Naza, il documentario premiato a Venezia è "scioccante e intollerabile"

Le Idf ordinano un'indagine sulla diffusione di materiale classificato utilizzato nel documentario che si basa sulle testimonianze di 24 soldati impiegati a Gaza

Benjamin Netanyahu - (Afp)
Benjamin Netanyahu - (Afp)
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14 settembre 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito "scioccante" e "intollerabile" il documentario 'Naza', vincitore del Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. "Ne ho sentito parlare, ed è scioccante", ha detto Netanyahu in un video di circa un minuto pubblicato sui social. "Stiamo combattendo in tutto il mondo contro l'incitamento antisemita, ma quando viene da dentro di noi, è intollerabile".

I registi Yuval Abraham e Rachel Szor hanno raccolto le testimonianze di 24 soldati e soldatesse dell'Unità 8200, il reparto di intelligence delle Idf, riguardo alle operazioni militari durante la guerra nella Striscia di Gaza. Alcuni dei protagonisti affermano di essere stati coinvolti in "crimini di guerra e genocidio" e discutono di danni collaterali, bombardamenti e uccisioni mirate.

Intanto, il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato l'apertura di un'indagine sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del documentario.

L'indagine, ha spiegato Zamir, è stata ordinata dopo una consultazione con il vice capo di stato maggiore delle Idf, il generale Tamir Yadai, il capo della Direzione delle operazioni, il generale Itzik Cohen, il procuratore militare generale, generale Itai Ofir, il comandante dell'aeronautica israeliana, generale Omer Tishler, il comandante dell'Unità 8200, generale di brigata A., la portavoce delle Forze di Difesa Israeliane, generale di brigata Effie Defrin, e altri comandanti. Al termine della riunione, spiega Ynet, Zamir ha disposto che venga creata una squadra interforze e multidisciplinare per elaborare strategie per contrastare quelle che i militari definiscono ''false accuse'' contro le Idf. Zamir ha anche incaricato il Procuratore Generale Militare di esaminare possibili azioni legali riguardanti il film e le persone coinvolte nella sua realizzazione.

''Non permetteremo che i soldati delle Forze di Difesa Israeliane vengano presi di mira con menzogne e accuse di omicidio rituale", ha detto Zamir. "Un simile tentativo deve essere contrastato con decisione, utilizzando ogni strumento a nostra disposizione: legale, di comando e di diplomazia pubblica", ha aggiunto. Zamir ha affermato che l'esercito opera in linea con il diritto internazionale, il proprio codice etico e i propri valori, ed è in prima linea negli sforzi per mitigare i danni ai civili non coinvolti.

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