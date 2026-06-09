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Egitto, arrestato ex marito di Nessy Guerra

La donna italiana è bloccata nel Paese arabo con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dell'uomo. Tamer Hamouda è stato arrestato dalla polizia di Hurgada dopo le minacce rivolte al console onorario italiano di Hurgada

Nessy Guerra
Nessy Guerra
09 giugno 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel Paese arabo con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dell'uomo. Lo indicano fonti informate. Hamouda è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurgada per minacce e tentativo di aggressione.

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Tamer, secondo le fonti, in passato aveva rivolto minacce anche nei confronti di altri funzionari della rete dell'Ambasciata d'Italia in Egitto, inclusa la console, oltre che nei confronti della ex moglie, madre della bambina italo-egiziana Aisha.

Tamer è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, oltre ad aver ricevuto in Egitto diverse denunce penali, da ultimo per diffamazione e molestie sessuali.

Riproduzione riservata
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