Netanyahu vola negli Usa, incontro domani con Trump sul futuro di Gaza

Le agende dei due leader prevedono un'approfondita disamina della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia

Benjamin Netanyahu
28 dicembre 2025 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha intrapreso un viaggio negli Stati Uniti per sostenere colloqui con il presidente Donald Trump. L'incontro è fissato per domani, lunedì 29 dicembre, presso la residenza di Mar-a-Lago, in Florida. La visita, che durerà fino a giovedì, sarà incentrata sul futuro della Striscia di Gaza e sulle minacce rappresentate da Hezbollah e Iran. Netanyahu, come riporta il Times of Israel, vola senza giornalisti al seguito e non ha rilasciato dichiarazioni prima della partenza.

Si tratta della quinta trasferta di Netanyahu negli Stati Uniti nel corso dell'anno. Il viaggio si inserisce nel contesto degli sforzi congiunti dell'amministrazione Trump e dei mediatori regionali volti a promuovere la transizione verso la seconda fase di un cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Ulteriormente, si discuterà della potenziale partecipazione della Turchia alle forze di stabilizzazione internazionali operanti nell'enclave palestinese. È altresì previsto un coordinamento strategico riguardo a future operazioni contro siti di produzione missilistica iraniana.

La permanenza di Netanyahu negli Stati Uniti include incontri con altre figure di rilievo, tra cui il Segretario di Stato americano Marco Rubio. L'esecutivo israeliano subordina l'avanzamento alla seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza al recupero delle spoglie dell'ultimo ostaggio, nonché al raggiungimento di intese concernenti il disarmo del movimento radicale palestinese Hamas e la smilitarizzazione dell'area di Gaza.

Netanyahu Trump Gaza Hezbollah Iran medio oriente israele oggi israele news gaza news gaza oggi israele palestina
