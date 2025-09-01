circle x black
Cerca nel sito
 

Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla

La donna "è stata data alle fiamme" in un "attacco di massa" per aver rilasciato commenti sul profeta Maometto

Polizia nigeriana (AFP)
Polizia nigeriana (AFP)
02 settembre 2025 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna accusata di blasfemia contro l'Islam è stata bruciata viva dalla folla nella Nigeria centrale. La donna "è stata data alle fiamme" sabato in un "attacco di massa" dopo aver rilasciato commenti sul profeta Maometto, ha dichiarato in una nota il portavoce della polizia dello stato del Niger, Wasiu Abiodun, spiegando che la donna era una venditrice di generi alimentari di nome Amaye, originaria dello stato di Katsina, nel nord-ovest della Nigeria. Abiodun ha aggiunto che la polizia ha condannato qualsiasi atto di giustizia fai da te e ha esortato i cittadini a mantenere la calma durante la ricerca degli aggressori.

La sharia è in vigore insieme al diritto comune in 12 stati a maggioranza musulmana della Nigeria, incluso il Niger, e la blasfemia è punibile con la morte. In molti casi gli accusati vengono uccisi dalla folla senza passare attraverso un procedimento legale, sebbene non si ritenga che l'attacco del fine settimana abbia comportato un procedimento legale.

Tali attacchi sono rari, sebbene un macellaio nella città settentrionale di Sokoto sia stato lapidato a morte nel giugno 2023 e uno studente universitario cristiano sia stato ucciso da studenti musulmani un anno prima, entrambi in seguito ad accuse di blasfemia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nigeria islam nigeria donna bruciata viva nigeria omicidio
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza