Nigeria, esplosione in una moschea: 7 morti

E' successo a Maiduguri. Nessun gruppo armato ne ha rivendicato la responsabilità

Polizia nigeriana - Afp
24 dicembre 2025 | 20.21
Redazione Adnkronos
Un'esplosione ha devastato una moschea nella città nigeriana di Maiduguri, uccidendo sette persone, ha dichiarato all'Afp un leader della milizia anti-jihadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il leader della milizia Babakura Kolo ha definito un presunto attentato.

Maiduguri è la capitale dello stato di Borno, teatro di una rivolta durata anni da parte dei gruppi jihadisti Boko Haram e della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico.

