Nel mirino la St. Mary nella comunità di Papiri. Fides: gli assalitori arrivati a bordo di 60 motociclette. Dispiegate unità tattiche e dell'esercito per battere palmo a palmo la foresta. E' il secondo episodio in meno di una settimana

Cento studenti di una scuola cattolica del centro della Nigeria sono stati rapiti oggi, venerdì 21 novembre, nel secondo attacco di questo genere in meno di una settimana.

Un commando armato - riferisce Fides citando una nota della diocesi di Kontagora firmata dal segretario diocesano Jatau Luka Joseph - a bordo di 60 motociclette e auto ha fatto irruzione all’alba di oggi nella scuola primaria e secondaria cattolica St. Mary nella comunità di Papiri, . Un membro del personale di sicurezza è rimasto gravemente ferito durante l’attacco. L’assalto sarebbe avvenuto tra l’una e le tre del mattino.

"La diocesi di Kontagora condanna fermamente l’attacco ed esprime profonda preoccupazione per la sicurezza dei bambini rapiti e delle loro famiglie", afferma il comunicato. "Le agenzie di sicurezza sono state immediatamente informate e hanno avviato sforzi coordinati per garantire che gli ostaggi possano tornare sani e salvi”.

"Il governo dello stato del Niger ha ricevuto con grande tristezza la notizia del rapimento della St. Mary's School nella località di Agwara", ha dichiarato Abubakar Usman, segretario del governo dello stato, aggiungendo che "si deve ancora confermare l'esatto numero degli studenti rapiti, mentre le agenzie di sicurezza stanno continuando a valutare la situazione".

Sono state dispiegate unità tattiche e dell'esercito per "battere palmo a palmo la foresta per mettere in salvo gli studenti rapiti", si legge in un comunicato della polizia dello stato. L'allarme è scattato verso le due di notte quando la polizia è stata avvisata che "alcuni banditi armati hanno attaccato la scuola secondaria cattolica privata St Mary's e rapito un numero di studenti ancora da determinare dai loro dormitori", aggiunge il comunicato.

Lunedì scorso uomini armati hanno attaccato una scuola secondaria nello stato di Kebbi, nel nord ovest del Paese, sequestrando 25 studentesse, una delle quali è riuscita a scappare mentre le altre sono ancora scomparse. Martedì poi uomini armati hanno aperto il fuoco in una chiesa sempre nel nord ovest del Paese, uccidendo due persone durante una messa che era trasmessa in streaming. Si ritiene che decine di fedeli siano stati rapiti.