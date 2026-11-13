Una madre ha chiamato la figlia come un personaggio di... My Little Pony. Una donna inglese di nome Sybilla Hart ha scelto un nome insolito quando 12 anni fa è rimasta incinta per la quarta volta. Il Daily Mail racconta che l'ispirazione è arrivata quando le altre due figlie, Beatrice e Florence, stavano guardando un episodio del celebre cartone animato e si sono innamorate di un personaggio in particolare: la principessa Celestia.

Così la donna, originaria dell'Essex, ha deciso: "Sembrava Celeste, un nome che mi piaceva, ma che trovavo un po' brusco per i miei gusti, quindi 'Celestia' l'ho giudicato migliore", ha detto al Daily Mail, "adoravo quel nome, così come mio marito Charles". Tuttavia, dopo aver comunicato il nome della nascitura su Facebook, è scattata l'ironia di diversi amici e utenti: "Mi dicevano 'hai chiamato tua figlia come My Little Pony?', io ho risposto con orgoglio dicendo di sì, e che adoravo quel nome. Non importava dove l'avessi trovato, me ne ero innamorata".

Hart ha aggiunto che non era la sola ad adorare quel nome, tanto che due amiche avevano chiesto di poterlo 'rubare' per le proprie figlie. Celestia oggi ha 12 anni e non ha problemi con il suo nome: "Lei lo adora ed è orgogliosa di avere un nome insolito", ha rivelato la donna. BabyCentre, il principale portale britannico dedicato ai neo genitori, ha raccolto sempre più nomi insoliti nel proprio database, tanto che, nel corso del 2026, alcuni genitori hanno deciso di chiamare i propri figli come popstar: da Dua Lipa fino a Olivia Rodrigo.

"I nomi dei bambini sono sempre un riflesso del momento culturale, e quest'anno i nostri dati mostrano esattamente cosa sta catturando l'immaginazione dei genitori", ha affermato Faye Mingo, responsabile di BabyCentre, "quest'anno è stato uno dei più significativi in termini di scelta dei nomi, con decisioni guidate da identità, gusti e valori personali".