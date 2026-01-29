circle x black
Cerca nel sito
 

"Non dovete aiutare l'Ice", in consiglio comunale arriva Batman - Video

L'intervento di un cittadino davanti al city council di Santa Clara

Il 'cittadino Batman'
Il 'cittadino Batman'
29 gennaio 2026 | 21.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono disgustato. Dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all'Ice. Dovete garantire che non ci sarà nessuna collaborazione". Davanti al City Council di Santa Clara, in California, si presenta Batman. E alza la voce nei confronti delle autorità cittadine. Un uomo, vestito con il costume del supereroe DC Comics, prende la parola nella seduta pubblica e nel poco tempo a disposizione chiede - o meglio intima - che la città non offra nessun sostegno o collaborazione agli agenti federali dell'Ice, l'agenzia che contrasta l'immigrazione illegale e che è nella bufera dopo le violenze in Minnesota.

"Sono di fronte davanti ad un consiglio di codardi. E se non agite, non siete solo codardi. Siete traditori", tuona Batman. "Fate qualcosa, garantite che non ci sarà collaborazione con l'Ice. Garantite che non vengano destinate all'Ice altre risorse, prima che qualcuno muoia. Fate qualcosa, agite con coraggio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ice stati uniti ice trump
Vedi anche
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza