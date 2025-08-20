circle x black
Cerca nel sito
 

Norvegia, accuse al figliastro: principe Haakon ammette situazione "difficile"

Marius Borg Hoiby, figlio principessa ereditaria Mette-Marit, è accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri

Marius Borg Hoiby - (Afp)
Marius Borg Hoiby - (Afp)
20 agosto 2025 | 08.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il principe ereditario Haakon Magnus di Norvegia ha riconosciuto la "difficile" situazione giudiziaria di Marius Borg Hoiby, all'indomani del procedimento giudiziario contro il figlio 28enne di sua moglie, la principessa Mette-Marit, formalmente accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri e violenza domestica. Il 28enne è accusato anche di maltrattamenti, atti di violenza, violazioni della libertà personale e di aver filmato e registrato video senza consenso. "L'accusa è stata formalizzata e il procedimento dovrà svolgersi ora in tribunale, che ne giudicherà l'esito", ha dichiarato Haakon in una breve dichiarazione rilasciata alla televisione pubblica Nrk.

Le accuse sono state presentate in seguito a una lunga indagine, avviata dopo l'arresto di Hoiby nell'agosto 2024, per presunta aggressione alla sua fidanzata dell'epoca. Il Procuratore Generale norvegese, Sturla Henriksbo, ha spiegato che Hoiby è stato accusato anche di minacce di morte, aggressione a un agente e violazione del codice della strada e che, in caso di condanna, rischierebbe fino a dieci anni di carcere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Norvegia principe ereditario norvegia principe principe ereditario Haakon Magnus arius Borg Hoiby principessa norvegia scandalo principessa ereditaria Mette Marit
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza