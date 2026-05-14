Una nuova Flotilla è salpata oggi, giovedì 14 maggio, dal sud-est della Turchia con l'obiettivo di arrivare a Gaza. "Circa 50 navi sono partite da Marmaris", ha annunciato l'esponente turco della Global Sumud Flotilla, Gorkem Duru, precisando che quando raggiungeranno le acque internazionali si uniranno a loro altre quattro o cinque imbarcazioni dalla Freedom Flotilla Coalition.

Quella salpata dalla Turchia è la terza Flotilla partita da inizio anno con l'obiettivo di rompere l'assedio a Gaza. Le precedenti due sono state intercettate in acque internazionali dalle forze israeliane, con polemiche per il trattamento degli attivisti. L'ultima Flotilla è stata fermata dai militari israeliani al largo della Grecia lo scorso 30 aprile. La maggior parte degli attivisti è stata poi rilasciata sull'isola di Creta mentre due dei leader della Flotilla - il brasiliano Thiago Avila e il palestinese con cittadinanza spagnola Saif Abukeshek - sono stati portati in Israele dove sono rimasti agli arresti per 10 giorni.