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Nuova Flotilla salpata per Gaza, è la terza dall'inizio dell'anno

Le 50 barche degli attivisti sono partite dalla Turchia

Una delle imbarcazioni salpate da Marmaris - Profilo social Global Sumud Flotilla
Una delle imbarcazioni salpate da Marmaris - Profilo social Global Sumud Flotilla
14 maggio 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una nuova Flotilla è salpata oggi, giovedì 14 maggio, dal sud-est della Turchia con l'obiettivo di arrivare a Gaza. "Circa 50 navi sono partite da Marmaris", ha annunciato l'esponente turco della Global Sumud Flotilla, Gorkem Duru, precisando che quando raggiungeranno le acque internazionali si uniranno a loro altre quattro o cinque imbarcazioni dalla Freedom Flotilla Coalition.

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Quella salpata dalla Turchia è la terza Flotilla partita da inizio anno con l'obiettivo di rompere l'assedio a Gaza. Le precedenti due sono state intercettate in acque internazionali dalle forze israeliane, con polemiche per il trattamento degli attivisti. L'ultima Flotilla è stata fermata dai militari israeliani al largo della Grecia lo scorso 30 aprile. La maggior parte degli attivisti è stata poi rilasciata sull'isola di Creta mentre due dei leader della Flotilla - il brasiliano Thiago Avila e il palestinese con cittadinanza spagnola Saif Abukeshek - sono stati portati in Israele dove sono rimasti agli arresti per 10 giorni.

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