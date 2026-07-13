Nuove sanzioni Ue: la stretta sulla sorveglianza digitale russa e i diritti umani

L'Ue sanziona la Russia per gravi violazioni dei diritti umani e sorveglianza digitale, colpendo VKontakte e aziende tech che limitano la libertà d'espressione.

Nuove misure restrittive a quattro individui e cinque entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare per la repressione della società civile e dell'opposizione democratica. Le ha decise oggi il Consiglio Ue.

Le sanzioni di oggi si concentrano in particolare sul "continuo utilizzo da parte della Russia delle nuove tecnologie per limitare la libertà di espressione, l'accesso all'informazione e la libertà di associazione".

Tra i soggetti sanzionati figurano la società VKontakte (Vk) e la sua controllata Communication Platform, responsabili dello sviluppo e della gestione dell'applicazione per smartphone Max App, sotto la supervisione dell'Fsb, il servizio segreto nato dalle ceneri del Kgb.

L'applicazione è preinstallata su tutti i dispositivi mobili venduti in Russia e include ampie funzionalità di sorveglianza, che vengono successivamente utilizzate per azioni repressive contro gli utenti che criticano la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina o che pubblicano altri contenuti vietati dalle autorità.

L'Ue impone misure restrittive anche a Citadel, Vas Experts e Norsi-Trans, società che producono, sviluppano e vendono hardware e software relativi al cosiddetto Sistema di misure investigative operative (Sorm), un sistema di sorveglianza utilizzato per controllare le comunicazioni via internet e mobili in Russia, in particolare per monitorare telefonate, e-mail, messaggi di testo e social network, e per prendere di mira giornalisti, figure dell'opposizione, gruppi minoritari e semplici cittadini.

I quattro individui sanzionati ricoprono posizioni di comando in queste società e sono pertanto responsabili di aver sostenuto gravi violazioni dei diritti umani e di aver represso la società civile e l'opposizione democratica in Russia.

Oggi nell'elenco dei sanzionati in Russia per violazione dei diritti umani rientrano complessivamente 98 persone fisiche e sette entità. Tutti i sanzionati sono soggetti al congelamento dei beni e ai cittadini e alle imprese dell'Ue è vietato fornire loro fondi. È inoltre in vigore un divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare nel territorio dell'Ue.