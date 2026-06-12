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Papa Leone XIV, problema tecnico al decollo: il Pontefice scende dall'aereo

Il re Felipe VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito brevemente a bordo dell'aereo. Successivamente i due sono scesi e sono rientrati al terminal

Papa Leone XIV - (Afp)
Papa Leone XIV - (Afp)
12 giugno 2026 | 18.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del di papa Leone XIV alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo il Pontefice a sbarcare, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'Afp. Il re Felipe VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito brevemente a bordo dell'aereo. Successivamente i due sono scesi e sono rientrati al terminal.

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"Mi dispiace molto per l'accaduto. Il problema al motore è stato probabilmente causato dal vento in coda". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'El Pais', è il comandante dell'aereo Iberia che doveva riportare il Papa a Roma.

Oltre a Leone XIV sono scesi dall'aereo anche alcuni dei cardinali che lo accompagnavano nel suo viaggio. Tra questi Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e il cardinale spagnolo Ángel Fernández Artime. Secondo quanto riferisce la tv spagnola Rtve, il ritardo del volo dovrebbe essere di circa mezz'ora.

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Papa papa leone xiv papa leone aereo decollo papa leone spagna
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