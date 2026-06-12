Il re Felipe VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito brevemente a bordo dell'aereo. Successivamente i due sono scesi e sono rientrati al terminal

Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del di papa Leone XIV alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo il Pontefice a sbarcare, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'Afp. Il re Felipe VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito brevemente a bordo dell'aereo. Successivamente i due sono scesi e sono rientrati al terminal.

"Mi dispiace molto per l'accaduto. Il problema al motore è stato probabilmente causato dal vento in coda". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'El Pais', è il comandante dell'aereo Iberia che doveva riportare il Papa a Roma.

Oltre a Leone XIV sono scesi dall'aereo anche alcuni dei cardinali che lo accompagnavano nel suo viaggio. Tra questi Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e il cardinale spagnolo Ángel Fernández Artime. Secondo quanto riferisce la tv spagnola Rtve, il ritardo del volo dovrebbe essere di circa mezz'ora.