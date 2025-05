E' scampato alla morte dopo essere stato accidentalmente stato risucchiato con il parapendio a più di 8.000 metri di altezza da una corrente ascensionale. Ma gli è stato vietato di volare per sei mesi dopo che un video della sua terribile esperienza è diventato virale.

Protagonista il parapendista cinese Peng Yujiang che, secondo un rapporto investigativo della Gansu Provincial Aviation Sports Association, era partito da un'altitudine di circa 3.000 metri sulla catena montuosa Qilian, nella Cina settentrionale, per testare un nuovo acquisto di attrezzatura di seconda mano senza effettuare un volo vero e proprio. Dopo circa 20 minuti, l'uomo è stato sorpreso da una forte corrente ascensionale che lo ha fatto volare a 8.598 metri sopra il livello del mare, in linea con le traiettorie di volo degli aerei e quasi all'altezza del monte Everest.

La telecamera di bordo del paraoendio ha registrato l'intero incidente: il video mostra Peng sopra le nuvole, coperto di ghiaccio per la temperatura sotto i -35 °C, mentre cerca di controllare la sua attrezzatura.

A freak updraft over the Qinghai-Tibetan Plateau lifted Chinese Paraglider Peng Yujiang nearly nine kilometers in minutes — and the entire flight was caught on camera.



