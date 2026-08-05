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Autolesionismo in diretta su TikTok, ricoverato il blogger Perez Hilton

Ad avvertire i servizi di emergenza alcuni cittadini preoccupati. Sospeso l'account

Perez Hilton - (Ipa)
Perez Hilton - (Ipa)
05 agosto 2026 | 09.36
Paola Lalli
LETTURA: 1 minuti

Il famoso blogger Perez Hilton è stato ricoverato in ospedale dopo aver trasmesso in diretta su TikTok un video in cui si autolesionava.

Martedì sera, i servizi di emergenza sono intervenuti davanti all’abitazione di Hilton a Miami, dopo che alcuni cittadini preoccupati avevano segnalato di averlo visto autolesionarsi in un video esplicito trasmesso in direttasul social il cui account è stato sospeso pochi minuti dopo si legge sul Guardian.

In una dichiarazione rilasciata ai media, l’ufficio dello sceriffo di Miami-Dade non ha fatto il nome di Hilton, ma ha confermato di essere intervenuto sul posto dopo aver ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a un uomo che "trasmetteva in diretta atti di autolesionismo sui social media". Gli agenti hanno confermato che l’uomo era solo in casa al momento della diretta.

Più tardi, l’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che l’uomo era stato “tratto in salvo e trasportato dai vigili del fuoco di Miami-Dade in un ospedale locale, dove sta ricevendo assistenza medica”.

I manager di Hilton, Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan, hanno dichiarato a TMZ in un comunicato congiunto di essere “a conoscenza dei contenuti preoccupanti che circolano online riguardanti il nostro cliente, Perez Hilton”. "Al momento non siamo riusciti a metterci in contatto diretto con lui, nonostante i nostri continui tentativi di raggiungerlo", hanno affermato. "La nostra preoccupazione principale è la salute e il benessere di Perez, così come quello della sua famiglia. Finché non avremo informazioni confermate, non faremo speculazioni né rilasceremo ulteriori commenti. Apprezziamo la preoccupazione di tutti e chiediamo che la sua privacy venga rispettata in questo momento".

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