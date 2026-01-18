circle x black
Piers Morgan cade e si rompe il femore: "Colpa di Trump"

L'anchorman britannico in ospedale dopo l'incidente a Londra

18 gennaio 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piers Morgan in ospedale per un'operazione dopo una caduta. "Colpa di Donald Trump...", scrive l'anchorman britannico sul proprio profilo X nel post in cui pubblica la proprio foto dall'ospedale. Morgan racconta la propria disavventura con un elenco dettagliato degli eventi. "1. Sono inciampato su un piccolo gradino. 2 In un ristorante di un hotel a Londra. 3 Femore fratturato. 4. Così male che ho avuto bisogno di un'anca nuova. 5. Convalescenza in ospedale. 6. Stampelle per 6 settimane. 7. Niente spostamenti lunghi per 3 mesi. 8. Partenza scoppiettante per il nuovo anno", scrive Morgan prima del punto numero 9, tra ironia e mistero: "Do la colpa a Donald Trump".

