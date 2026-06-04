Pina Picierno dal Pd a Renew Europe: Strack-Zimmermann la accoglie

La vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, fuoriuscita dal Pd per aderire al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi, "è la benvenuta" nel gruppo Renew Europe. Lo dice all'Adnkronos l'eurodeputata tedesca Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Fdp), componente del Bureau del gruppo liberale.

Picierno "è una collega dalla mentalità aperta", spiega Strack-Zimmermann, già 'Spitzenkandidatin', cioè candidata alla presidenza della Commissione Europea, dell'Alde (il partito liberaldemocratico europeo dal quale è nato il gruppo Renew) alle elezioni europee del 2024.

A parlarle, riferisce, è stata la capogruppo "Valérie Hayer. Succede che le persone si muovano" e cambino gruppo nel Parlamento Europeo. "Ci sono sempre situazioni diverse per cui qualcuno si sposta e penso che lei avesse dei buoni motivi per farlo. E' la benvenuta in Renew Europe", conclude Strack-Zimmermann.