L'agente ha utilizzato anche i lampeggianti, pur non essendo abilitato alla guida in emergenza

Settantacinque violazioni dei limiti di velocità nell'arco di appena due mesi. È quanto è stato contestato a un poliziotto dell'Essex, in Inghilterra, licenziato dopo un procedimento disciplinare per aver guidato ripetutamente troppo velocemente durante il servizio.

Protagonista della vicenda è Jake Lay-Flurrie, agente in servizio a Braintree, che tra agosto e ottobre 2025 ha superato ripetutamente i limiti consentiti, arrivando a superare, in cinque episodi, una velocità superiore al doppio di quella consentita. A rendere ancora più grave la sua condotta, il fatto che Lay-Flurrie si trovava alla guida di un'auto di servizio contrassegnata e che ha utilizzato i lampeggianti, pur senza possedere la qualifica necessaria per guidare i mezzi destinati agli interventi urgenti.

Le violazioni, commesse tutte durante il servizio, sono state ricostruite grazie ai sistemi telematici installati sulle vetture della polizia. Al termine dell'udienza disciplinare, tenutasi a Chelmsford, l'agente è stato riconosciuto responsabile di grave negligenza e licenziato il 6 novembre.

Durante il procedimento, Lay-Flurrie è stato descritto come un "poliziotto appassionato e stimato", che ha agito "con buone intenzioni". Tuttavia, il capo della polizia Rachel Nolan ha sottolneato che l'impegno e la dedizione al servizio non possono giustificare comportamenti del genere. "Essere un agente impegnato, proattivo e altrimenti stimato non giustifica la ripetuta violazione delle regole", ha dichiarato Nolan.

La responsabile ha poi ricordato che "nessun poliziotto dovrebbe considerare più importante arrivare rapidamente sul luogo di un incidente rispetto al rispetto delle norme e alla sicurezza stradale".