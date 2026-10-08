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Polonia, nuovo attacco con coltello a scuola: 15enne uccide una donna

Secondo i media polacchi, gli altri feriti nell'aggressione sarebbero un insegnante e il custode dell'istituto

Polizia - IPA
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08 ottobre 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo di 15 anni ha accoltellato e ucciso una dipendente 37enne della sua ex scuola e ferito altri due adulti in Polonia. L'adolescente è entrato nella scuola primaria Giovanni Paolo II di Leszczydol-Nowiny, vicino a Wyszkow, circa 70 chilometri a nord-est di Varsavia, e ha aggredito tre persone, tra cui il preside dell'istituto. "Nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvare la vita della dipendente 37enne", ha riferito su X la polizia della Masovia. Secondo i media polacchi, gli altri feriti nell'aggressione sarebbero un insegnante e il custode della scuola. Il preside sarebbe riuscito a immobilizzare l'aggressore prima dell'arrivo della polizia, che lo ha poi arrestato.

L'episodio arriva dopo un altro simile attacco avvenuto in un istituto professionale di Ostroleka, a circa 60 chilometri di distanza, dove uno studente di 19 anni ha aggredito diverse persone con un machete. Nove persone sono rimaste ferite, tra cui cinque studenti, due insegnanti e due passanti, mentre alcuni alunni si sono barricati nelle aule fino all'arresto del giovane, avvenuto circa 20 minuti dopo. Alla luce dei due episodi, la polizia nazionale polacca ha annunciato un rafforzamento dei pattugliamenti e dei controlli preventivi nei pressi di tutte le scuole primarie e secondarie del Paese.

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Polonia coltello attacco scuola Polonia donna uccisa
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