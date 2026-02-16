circle x black
"Prepararsi a rischio guerra Russia-Nato", l'appello dei leader militari di Berlino e Londra

La lettera congiunta, apparsa su Die Welt e Guardian, a firma dell'Ispettore generale della Bundewehr, Carsten Breuer, e il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Sir Richard Knighton

Stemma Nato - Afp
16 febbraio 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
Un attacco dalla Russia ai Paesi Nato e il rischio di una guerra nel futuro dell'Europa? L'ipotesi purtroppo esiste, almeno stando a quanto affermano i leader militari di Germania e Regno Unito, che oggi lanciano un appello congiunto ai cittadini europei esortandoli a prepararsi all'eventualità.

"Rischio conflitto con Russia, realtà a cui dobbiamo prepararci"

"Come leader militari - scrivono in un articolo a doppia firma sul 'Guardian' e su 'Die Welt' l'Ispettore generale della Bundewehr, Carsten Breuer e il capo di stato maggiore della Difesa britannico, Sir Richard Knighton - vediamo ogni giorno", come "la postura militare della Russia si sia spostata decisamente verso ovest. Le sue forze si stanno riarmando e imparando dalla guerra in Ucraina, riorganizzandosi in modi che potrebbero aumentare il rischio di conflitto con i Paesi della Nato. Questa è una realtà a cui dobbiamo prepararci; non possiamo essere compiacenti. Il rafforzamento militare di Mosca, unito alla sua volontà di dichiarare guerra al nostro continente, come dolorosamente dimostrato in Ucraina, rappresenta un rischio crescente che richiede la nostra attenzione collettiva".

"Riarmo per proteggere popoli e preservare la pace"

Questo implica, secondo gli autori dell'articolo, non solo la necessità di consolidare la prontezza alla difesa, ma anche quella di espandere l'industria della difesa europea.

"L'Ucraina ci dimostra che le basi industriali sono fondamentali per sostenere e, in ultima analisi, vincere qualsiasi guerra importante", scrivono Breuer e Knighton, per i quali il riarmo non è frutto di uno spirito bellicista ma - affermano i due leader militari, che parlando di "una dimensione morale in questo sforzo" - è invece "l'azione responsabile di nazioni determinate a proteggere i propri popoli e preservare la pace". "La forza scoraggia l'aggressione", proseguono i generali. "La debolezza la stimola".

