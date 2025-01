L'amata casa di vacanza gallese di re Carlo ospiterà laboratori e ritiri terapeutici con le piante dopo essere stata trasformata in una galleria d'arte. La proprietà ha ora un nuovo inquilino, l'Arusha Gallery, che prevede di aprire un nuovo spazio espositivo "incentrato sul mondo delle piante". L'inaugurazione della galleria, che trae ispirazione dall'eredità dei "leggendari medici di Myddfai", pionieri nel XII secolo della medicina moderna attraverso l'erboristeria, coinciderà con il solstizio d'estate, il 21 giugno. L'evento inaugurale comprenderà una mostra, conferenze e workshop, annuncia la nuova proprietà, "ideati per ispirare il nostro rapporto spirituale con le piante come guaritrici e insegnanti".

Nel 2007 - ricorda il Telegraph - il monarca acquistò il cottage, chiamato Llwynywermod, alla periferia del Parco nazionale Brecon Beacons, per 1,2 milioni di sterline tramite il Ducato di Cornovaglia. Passò anni a restaurarlo e ogni anno vi soggiornava per una o due settimane. Nel 2022, dopo la morte di Elisabetta II, fu ereditato come parte del più ampio patrimonio del Ducato dal principe William, in qualità di nuovo principe di Galles, e il re rinunciò volontariamente alla locazione.

La vicina città di Myddfai è da tempo associata al potere curativo della natura: si dice che la conoscenza delle piante medicinali sia stata tramandata di generazione in generazione dai guaritori locali. "I medici di Myddfai, noti per la loro competenza nella tradizione vegetale e nella medicina erboristica, erano citati in manoscritti gallesi del XIII secolo, ma l'area continuò a essere associata alla conoscenza tradizionale degli usi medicinali di erbe e piante fino al 1800", ha sottolineato la galleria, che a Llwynywermod si concentrerà sull'eredità locale della conoscenza delle piante, integrando le tradizioni gallesi con quelle della comunità.

"L'ambientazione spettacolare ma tranquilla di Llwynywermod metterà in mostra i giardini mozzafiato e la bellezza naturale della zona, offrendo un ambiente idilliaco per l'apprendimento, la conversazione e l'esperienza", ha aggiunto la galleria, aggiungendo che "Arusha a Llwynywermod trasformerà il panorama culturale del Galles sud-occidentale con una programmazione, corsi e mostre di impatto e stimolanti, promuovendo il Galles come una destinazione eccezionale per l'arte contemporanea, l'educazione artistica e la cultura".