La regina Letizia di Spagna ha pianto tra gli alluvionati che ha incontrato a Paiporta, uno dei paesi maggiormente colpiti dalle forti piogge che si sono abbattute sulla provincia di Valencia. Insieme a re Felipe VI, la regina si è fermata a parlare con i cittadini colpiti, ha abbracciato alcune donne e si è commossa mentre la folla inveiva contro la delegazione istituzionale in visita, di cui faceva parte anche il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

Stones and mud were thrown at the Spanish King Felipe VI, Queen Letizia and Prime Minister Sanchez During their visit to flood-hit Valencia,



Residents, angry at the authorities' slow response to the disaster, threw mud and stones, shouting: "Get out!", "Murderers!"