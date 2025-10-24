circle x black
Rettore Tor Vergata: "Orgogliosi di accogliere studenti da zona guerra"

Studenti palestinesi studieranno nell’ateneo

Nathan Levialdi Ghiron
24 ottobre 2025 | 09.20
Redazione Adnkronos
“Siamo orgogliosi di questa iniziativa che ci consente di poter accogliere degli studenti che provengono da una zona difficile, un territorio di guerra. Noi possiamo fornire un grande servizio a queste persone: formarli in un ambiente sereno, ospitale, che ci consentirà di dare loro un grande contributo''. Lo ha dichiarato il rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, accogliendo i primi due studenti palestinesi che studieranno nell’ateneo di Tor Vergata arrivati in Italia per il programma di borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo per il progetto IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da Crui e condiviso con il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme.

“Questa iniziativa nasce da un coordinamento generale fatto dalla Crui, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, a cui tutte le università hanno aderito e che ha permesso di mettere a disposizione di questi studenti delle borse di studio, sia per coprire i costi di iscrizione sia i costi di alloggio per tutto il periodo del corso di studi che è stato scelto. Il bando è del mese di luglio e adesso stiamo facendo scorrere la graduatoria per accogliere questi ragazzi in Italia e consentirgli di studiare in un ambiente ospitale che gli permetterà di raggiungere i risultati che si sono prefissati'', ha concluso Levialdi Ghiron.

studenti università borsa di studio Italia Palestina
