circle x black
Cerca nel sito
 

Russia-Cina, svelata cooperazione militare dal 2023: "Pechino ha insegnato a Mosca a silenziare Starlink"

La scoperta di The Insider insieme a Der Spiegel e Le Monde: intesa su sistemi di difesa aerea e missilistica integrati di nuova generazione, per intercettare missili balistici, di manovra di testate e missili ipersonici

Xi Jinping e Vladimir Putin - Fotogramma Ipa
Xi Jinping e Vladimir Putin - Fotogramma Ipa
10 luglio 2026 | 07.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Cina avrebbe aiutato la Russia a capire come silenziare Starlink, il sistema di comunicazione satellitare prodotto dalla Space X di Elon Musk usato dagli ucraini, fra l'altro, per colpire obiettivi in profondità in Russia e il cui funzionamento, come hanno denunciato nei giorni scorsi fonti ucraine, i russi hanno iniziato a minacciare con blocchi di disturbo elettronico sistemati civino a possibili obiettivi.

The Insider, sito di inchiesta indipendente, ha scoperto insieme a Der Spiegel e Le Monde, un accordo di cooperazione militare strutturata fra Russia e Cina per programmi di sviluppo di armi multidominio chiaro dall'esito di una visita del giugno del 2023 di una delegazione cinese a Mosca, per negoziati segreti con la Almaz-Nantey, azienda del complesso militar industriale che produce componenti di difesa aerea. L'intesa si concentra su sistemi di difesa aerea e missilistica integrati di nuova generazione, sistemi per intercettare missili balistici, di manovra di testate e missili ipersonici.

In un forum di cooperazione tecnico militare a Guangzhou nel novembre del 2023, i militari cinesi avevano proposto ai partner russi una serie di metodi per annientare i satelliti. Metodi che andavano da pressioni legali e diplomatiche alla distruzione totale, passando per l'occupazione delle frequenze e delle posizioni orbitali usate da Starlink al disturbo elettronico, che è quello che sta accadendo.

Nel dicembre 2024, si è svolto a Ekaterinburg un altro forum bilaterale. La delegazione di Pechino ha proposto ai russi di condividere i dati sui raid dei droni in Ucraina. Anche la Cina sviluppa droni, ma non ha esperienza sul teatro maturata dalla Russia in questi ultimi anni di guerra. In cambio dei dati, i cinesi hanno proposto ai russi di fornire tecnologie di intelligenza artificiale e la capacità di produzione a volumi enormi. Un altro scambio proposto dai cinesi è il rifornimento di microchip ed elettronica in cambio di materie prime e componenti duali.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia ucraina starlink stralink musk russia cina
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza