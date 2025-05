La Russia sta rafforzando le basi e costruendo infrastrutture militari nei pressi del confine con la Finlandia. A rivelarlo sono immagini satellitari recenti che potrebbero fare luce su una strategia di Mosca per il dopo-guerra in Ucraina.

A scriverne è il New York Times, secondo cui le immagini, confermate da funzionari della Nato, mostrano file di nuove tende e nuovi magazzini in grado di ospitare veicoli militari, ristrutturazioni dei rifugi per aerei da combattimento e una costante attività di costruzione su una base per elicotteri che era rimasta per lo più inutilizzata e ricoperta di vegetazione.

Cosa succede e il rischio 'zona calda'

Finora sembra di trovarsi davanti alle prime fasi di un'attività di espansione più ampia e a lungo termine, che per i funzionari della Nato citati dal quotidiano americano non hanno nulla a che vedere con l'accumulo di truppe lungo il confine ucraino prima dell'invasione su vasta scala della Russia nel 2022. Per ora, la Russia, impegnata nella guerra in Ucraina, ha pochissime truppe lungo il confine, e i finlandesi insistono sul fatto che nulla di tutto ciò rappresenta una minaccia significativa, almeno per ora.

Ma la Finlandia è uno dei membri più recenti della Nato, essendo entrata a farne parte due anni fa, ricorda il quotidiano, e queste mosse riflettono senza dubbio la percezione di una minaccia da parte di Mosca: questo confine di 830 miglia è ora la più lunga linea di contatto dell’alleanza occidentale con la Russia. Gli analisti militari prevedono che possa diventare una zona calda, anche perché - almeno in parte - interna al territorio sempre più conteso del Circolo Polare Artico.

Di recente, le truppe americane e finlandesi hanno tenuto in questa regione un'elaborata simulazione di 'guerra artica'. Il presunto nemico, la Russia. I funzionari della difesa finlandesi prevedono che, se dovesse concludersi la fase più intensa della guerra in Ucraina la Russia ridistribuirà migliaia di truppe al confine finlandese. E i finlandesi ritengono di avere a disposizione circa cinque anni prima che la Russia possa incrementare le sue forze armate fino a raggiungere livelli minacciosi. Ma sono convinti che ciò accadrà e che il numero di truppe russe che avranno di fronte triplicherà.

Il punto di vista di Mosca

Dal punto di vista di Mosca, i russi devono rafforzare le loro difese per proteggersi dall’espansione della Nato. Le nazioni baltiche furono i primi membri dell'ex Unione Sovietica ad aderire alla Nato, portando ampi tratti del confine russo a contatto con quello dell'Alleanza. Una volta terminata la guerra in Ucraina, ha affermato un alto funzionario della Nato citato dal giornale, la Russia ridispiegherà le truppe sempre più a nord. Mosca ritiene che l'Artico e l'accesso all'area siano essenziali per il suo status di grande potenza.

Le immagini satellitari

Le immagini satellitari di cui scrive il New York Times rivelano che gli elicotteri russi sono tornati in una base nei pressi di Murmansk, città portuale nel Circolo Polare Artico, dopo essere stati assenti per due decenni. E mentre i droni ucraini prendono di mira gli aeroporti nella Federazione, il comando russo ha spostato le sue risorse a nord, per uscire dal loro raggio d'azione. Ciò li ha avvicinati molto al territorio della Nato. Secondo le immagini satellitari, decine di aerei da guerra russi sono stati avvistati di recente presso la base aerea di Olenya, anch'essa nell'Artico e a meno di 100 miglia dal confine finlandese. E ancora: oltre un centinaio di nuove tende sono apparse circa un anno fa a Kamenka, una base russa a meno di 40 miglia dalla Finlandia.

"Stanno allargando le loro brigate in divisioni, il che significa che le unità vicino ai nostri confini cresceranno in modo significativo, di migliaia di unità", ha affermato Emil Kastehelmi, analista del Black Bird Group, un'organizzazione finlandese che analizza gli sviluppi militari nel nord e in Ucraina. Nei prossimi anni - prosegue - potrebbero verificarsi enormi cambiamenti al confine finlandese, a seconda di come e quando finirà la guerra in Ucraina.

Ad Alakurtti, anch'essa vicina alla Finlandia, e a Petrozavodsk, un po' più distante, i russi hanno nuovi edifici che possono ospitare almeno decine di veicoli. Anche altrove l'attività è aumentata. Nuove tende e attrezzature militari sono apparse di recente in una base a circa 80 miglia dall'Estonia, conclude il giornale.