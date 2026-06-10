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Russia, l'ambasciatore Paramonov: "Aperti a dialogo con Italia se rinuncia ad atteggiamento ostile"

Il discorso dell'ambasciatore a Roma al ricevimento per la festa nazionale russa, davanti a circa 500 ospiti invitati a villa Abamelek

Ambasciata russa a Roma - Fotogramma /Ipa
Ambasciata russa a Roma - Fotogramma /Ipa
10 giugno 2026 | 20.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mosca ribadisce l''apertura' all'Italia se rinuncia a mantenere un un'atteggiamento 'ostile'. Nel discorso al ricevimento per la festa nazionale russa, davanti a circa 500 ospiti invitati a villa Abamelek, l'ambasciatore a Roma, Alexey Paramonov, ha spiegato: "Alla Russia è estranea la logica 'da fortezza' e il Paese rimane aperto al.mondo, al dialogo e alla cooperazione, anche con i Paesi occidentali, Italia compresa, a patto che questi rinuncino al proprio atteggiamento ostile e a qualsivoglia tentativo di calpestare i legittimi interessi del nostro Paese".

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