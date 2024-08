Tentativo di avvelenamento in un match di scacchi. In Daghestan, nei campionati nazionali, una concorrente è stata arrestata dopo il tentativo di avvelenare l'avversaria. La giocatrice, come hanno permesso di appurare i video registrati dalle telecamere a circuito chiuso, ha versato mercurio sui pezzi che l'avversaria avrebbe dovuto utilizzare.

La donna è stata bloccata. Il ministro dello Sport del Dagestan, Sazhid Sazhidov, ha dichiarato all'agenzia Tass che la giocatrice potrebbe essere squalificata a vita.