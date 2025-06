Il senatore democratico della California Alex Padilla è stato allontanato con la forza da una conferenza stampa a Los Angeles del Segretario per la sicurezza interna Kristi Noem sulle manifestazioni di protesta contro i raid anti-migranti disposti dall'amministrazione di Donald Trump. "Sono il senatore Alex Padilla. Ho delle domande per il segretario", ha detto Padilla a Noem, mentre diversi uomini lo hanno spinto fisicamente fuori dalla conferenza stampa.

L'ufficio di Padilla ha condiviso un video dell'incidente con Nbc News. Il video mostra Padilla che viene portato in un corridoio esterno e spinto a terra con la faccia in avanti, mentre gli agenti con i giubbotti identificativi dell'Fbi intimano al senatore di mettere le mani dietro la schiena. Gli agenti lo hanno poi ammanettato.

Padilla era nell'edificio per un briefing programmato con funzionari federali. Quando ha appreso della conferenza, ha raggiunto la sala. "Ero lì pacificamente. A un certo punto, avevo una domanda e così ho iniziato a farla. Sono stato portato fuori dalla stanza quasi immediatamente, con la forza. Sono stato messo a terra e ammanettato. Non sono stato arrestato. Non sono stato detenuto", ha detto Padilla.

Government agencies are now lying to you from their official accounts. Senator Padilla identified himself repeatedly and only tried to hold his ground when Noem’s goon came after him.pic.twitter.com/9pnGDgIiiM https://t.co/6pcK6aazPD — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) June 12, 2025

La portavoce del Dipartimento per la Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, ha affermato che Padilla non ha obbedito agli ordini degli agenti e che i Servizi Segreti statunitensi "lo hanno ritenuto un aggressore".

"Il senatore Padilla ha adottato un atteggiamento politico irrispettoso e ha interrotto una conferenza stampa in diretta senza identificarsi o indossare la spilla del Senato, mentre si lanciava verso il Segretario Noem", ha dichiarato McLaughlin in una nota. "Al signor Padilla è stato ripetutamente detto di indietreggiare e non ha obbedito ai ripetuti ordini degli agenti". McLaughlin ha aggiunto che Noem ha incontrato Padilla dopo la conferenza stampa per un incontro di 15 minuti.

A Fox News, Noem ha dichiarato che il suo incontro con Padilla si è concentrato sul fatto che gli agenti delle forze dell'ordine presenti alla sua conferenza stampa non conoscessero l'identità del senatore. "Se avesse richiesto un incontro, mi sarebbe piaciuto molto sedermi e parlare con lui", ha aggiunto. "Ci siamo scambiati i numeri di telefono. Continueremo a parlare e a condividere informazioni... Avrei preferito che si fosse comportato così fin dall'inizio, invece di creare una scena come questa".

Anche la Casa Bianca si è espressa su X, pubblicando un video della conferenza stampa con il messaggio: "I Democratici non si fermeranno davanti a nulla pur di anteporre i criminali clandestini ai cittadini americani".

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha condannato l'allontanamento forzato di Padilla. "Il senatore Alex Padilla è una delle persone più perbene che conosca. Questo è scandaloso, dittatoriale e vergognoso", ha scritto Newsom su X. "Trump e le sue truppe d'assalto sono fuori controllo. Questa situazione deve finire subito'', ha aggiunto.

"Il senatore Padilla si trova attualmente a Los Angeles per esercitare il suo dovere di supervisione congressuale sulle operazioni del governo federale a Los Angeles e in tutta la California", ha dichiarato il suo ufficio. "Si trovava nell'edificio federale per un briefing con il generale Guillot e stava ascoltando la conferenza stampa del Segretario Noem", ha aggiunto.