Sinwar a Nasrallah: "Avanti fino alla sconfitta degli occupanti" - Ascolta

Combattimenti sempre più intensi al confine con il Libano. Le milizie sciite libanesi di Hezbollah hanno annunciato di aver sparato dei razzi contro il quartier generale della difesa aerea israeliana nella località di Safed. Le forze di difesa israeliane hanno riferito che circa 20 razzi sono stati lanciati verso Safed, facendo scattare allarmi nella città e nelle cittadine circostanti. Il lancio ha provocato un grande incendio in una foresta vicina e ha causato lievi danni a un edificio in un'altra comunità, secondo quanto riferito dalle autorità. Non sono stati segnalati feriti nell'attacco. Nel frattempo il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, ha inviato una lettera a Hassan Nasrallah in cui ha espresso apprezzamento al segretario generale di Hezbollah per il sostegno alla causa palestinese.