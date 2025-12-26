circle x black
Cerca nel sito
 

Siria, attacco a moschea di Homs: almeno 8 morti

Il ministero degli Esteri: "Tentativo disperato" di destabilizzare il Paese. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista sunnita Saraya Ansar al-Sunna

L'attacco alla moschea (Afp)
L'attacco alla moschea (Afp)
26 dicembre 2025 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di almeno 8 morti il bilancio di un attacco oggi a Homs, in Siria, contro una moschea nella zona della minoranza alawita. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista sunnita Saraya Ansar al-Sunna. Nella rivendicazione su Telegram il gruppo - che annuncia altri attacchi contro 'infedeli e apostati - afferma che sono stati fatti "esplodere diversi ordigni". Saraya Ansar al-Sunna aveva già rivendicato un attentato suicida contro una chiesa di Damasco nel giugno scorso.

Il ministero degli Esteri siriano ha definito l'attentato un "tentativo disperato" di destabilizzare il Paese. In una dichiarazione, il ministero ha condannato "il vile atto criminale", che ha causato - ha reso noto - la morte di almeno otto persone, sottolineando che si è verificato "nel contesto di ripetuti e disperati tentativi di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano".

Il ministero ha ribadito la sua "ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme", assicurando che "tali crimini non scoraggeranno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e chiamare i responsabili a rispondere dei loro atti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacco a moschea destabilizzare il paese terrorismo
Vedi anche
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza