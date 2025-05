Siria, Ghribi (Gskd) a Damasco: "Paese dalle straordinarie potenzialità"

Importante missione in Siria oggi del presidente di Gksd, Kamel Ghribi. Durante la giornata a Damasco Ghribi ha incontrato il presidente Ahmed al Sharaa, il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani e il ministro della Salute Mussaab Nizar Alali.

Durante i vertici bilaterali sono stati approfonditi i possibili temi di cooperazione in questa fase di ricostruzione: dalla sanità all’energia, dalle infrastrutture ai servizi avanzati. Si tratta di competenze su cui il Gruppo Gsd-Gksd ha maturato significative esperienze ed è portatore di un robusto know how che lo rende un’eccellenza italiana ed europea.

Peraltro l’Italia e l’Europa hanno già manifestato ampia e concreta disponibilità a diventare partner di una nuova Siria stabile e pacifica che potrà contribuire alla sicurezza dell’intera regione. Si tratterà si una cooperazione che non potrà prescindere dal ruolo che le imprese private sapranno svolgere nel realizzare alcuni specifici obiettivi della partnership.

"Sono veramente entusiasta delle ore trascorse a Damasco. La Siria ha una storia millenaria e il suo è un popolo colto e laborioso, che ha saputo produrre eccellenze in un Paese di bellezza straordinaria. I suoi talenti godono di riconoscimento unanime e mondiale - ha commentato Ghribi - Noi siamo qui per sostenere il processo di ricostruzione perché Gksd sempre più rappresenta un player globale che supporta i processi di institutional e capacity building dei Paesi che vengono fuori da fasi complesse. Siamo pronti a dare il nostro contributo nel quadro della partnership italiana ed europea".