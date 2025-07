Siria, Israele attacca quartier generale comando militare a Damasco: "I colpi più duri sono iniziati"

Un nuovo raid israeliano su Damasco ha preso di mira la sede dello stato maggiore delle forze siriane nella capitale, rendono noto i media israeliani dopo che il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva anticipato una intensificazione dei bombardamenti se le forze siriane non si fossero ritirate da Sweida, la città a maggioranza drusa in cui sono in corso scontri. Colpito anche il perimetro del 'Palazzo del Popolo', come viene chiamato il palazzo presidenziale, riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

Katz ha pubblicato sul suo profilo X un video della televisione siriana che mostra una conduttrice sorpresa dall'attacco israeliano sullo sfondo nel centro di Damasco. "I colpi più duri sono iniziati", scrive il ministro nel post.