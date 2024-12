Siria, ribelli annunciano presa di Damasco: "Città libera, Assad è fuggito"

Le forze jihadiste e i ribelli anti governativi in Siria sono entrati a Damasco, dichiarando la città "libera" e sostenendo che Assad sia fuggito dalla capitale. "Dichiariamo la città di Damasco libera dal tiranno Bashar al-Assad", ha scritto il Comando delle operazioni militari in un post su Telegram riportato dalla Cnn. "Agli sfollati di tutto il mondo - continua il messaggio -, una Siria libera vi aspetta".

I ribelli in precedenza avevano affermato di essere entrati nella capitale e di aver preso il controllo della famigerata prigione militare di Saydnaya, a nord della capitale. I ribelli, riporta ancora la Cnn, sono stati ripresi nella zona del palazzo presidenziale siriano. Il filmato, verificato dall'emittente Usa, mostrava i combattenti vicino a un cancello situato all'estremità meridionale del parco del palazzo e uomini sparare in aria in segno di festa nell'area d'ingresso deserta.