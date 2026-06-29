Spagna: Weber (Ppe) chiede elezioni anticipate per scandali Sanchez e Psoe

Il Partido Socialista Obrero Español è "un peso" per la Spagna, che dovrebbe andare al più presto ad elezioni. Lo afferma il presidente e capogruppo del Ppe al Parlamento Europeo Manfred Weber, parlando all'assemblea del Ppe in corso a Vienna.

In Spagna, ricorda, "abbiamo Pedro Sanchez ancora in carica. E abbiamo appena avuto la conclusione di un processo in cui uno degli amici più stretti di Sanchez dovrà andare in prigione per più di vent'anni. Immaginate: uno scandalo legato al coronavirus e ad altri elementi, che porta a una condanna a più di vent'anni di carcere. E vi faccio un altro esempio: José Luis Rodriguez Zapatero, l'ex primo ministro spagnolo, ha un ufficio nella sede del Partito Socialista. E i servizi di sicurezza, la polizia, hanno trovato nel suo ufficio nella sede del Partito Socialista gioielli per un valore di 1,2 milioni di euro".

"Immaginate solo per un secondo - prosegue - se questo fosse successo a uno dei nostri primi ministri in carica, se una tale quantità di gioielli fosse stata trovata nel suo ufficio. È scandaloso, ed è positivo vedere che la dinamica è contro i Socialisti in Spagna. A tutti gli amici in Spagna: avete il nostro pieno sostegno. Abbiamo bisogno al più presto in Spagna di elezioni, affinché il popolo possa decidere sul futuro della Spagna. I socialisti sono un peso per il Paese", conclude.