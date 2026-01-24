Un agente federale ha sparato a un uomo a Minneapolis. Lo ha reso noto il governatore del Minnesota, Tim Walz. "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un'altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina", ha scritto Walz su 'X'.

BREAKING: Shooting involving ICE agents in Minneapolis, according to early reports https://t.co/hmKXY9sIvq — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) January 24, 2026

"Il Minnesota ne ha abbastanza. E' disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operazione. Migliaia di agenti violenti e inesperti vanno tirati fuori dal Minnesota. Subito", ha affermato.

La Cbs News riferisce che i funzionari della città di Minneapolis hanno dichiarato di essere a conoscenza di una sparatoria, segnalata in Nicollet Avenue e 27th Street, sul lato sud. Nella zona sono in corso scontri tra agenti federali e manifestanti.

La sparatoria è avvenuta il giorno dopo, che decine di migliaia di persone hanno marciato nel centro di Minneapolis per protestare contro la presenza dell'Ice in città.

