Sparatoria a Minneapolis, il governatore Walz: "Agente federale ha colpito un uomo"

"Ne abbiamo abbastanza, Trump metta fine a questa operazione"

Sparatoria a Minneapolis, il governatore Walz:
24 gennaio 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un agente federale ha sparato a un uomo a Minneapolis. Lo ha reso noto il governatore del Minnesota, Tim Walz. "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un'altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina", ha scritto Walz su 'X'.

"Il Minnesota ne ha abbastanza. E' disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operazione. Migliaia di agenti violenti e inesperti vanno tirati fuori dal Minnesota. Subito", ha affermato.

La Cbs News riferisce che i funzionari della città di Minneapolis hanno dichiarato di essere a conoscenza di una sparatoria, segnalata in Nicollet Avenue e 27th Street, sul lato sud. Nella zona sono in corso scontri tra agenti federali e manifestanti.

La sparatoria è avvenuta il giorno dopo, che decine di migliaia di persone hanno marciato nel centro di Minneapolis per protestare contro la presenza dell'Ice in città.

"Il Minnesota ne ha abbastanza. E' disgustoso" scrive su X Walz, chiedendo di mettere fine ai raid di Ice. "Il presidente deve porre fine a questa operazione. Ritiri immediatamente dal Minnesota migliaia di agenti violenti e inesperti. Subito". Walz ha spiegato tramite un post su 'X' di aver informato la Casa Bianca della sparatoria.

