Spari vicino alla Casa Bianca, media: sospettato ha lavorato con forze Usa in Afghanistan

Due soldati sono stati colpiti e sono gravissimi in quello che le autorità descrivono come un attacco “mirato”. Arrestato un sospettato afghano: secondo Fox news è "entrato negli Stati Uniti nell'ambito dell'operazione 'Allies Welcome'"

Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca - (Afp)
27 novembre 2025 | 07.37
Redazione Adnkronos
Sparatoria a Washington. Due soldati della Guardia Nazionale sono stati colpiti e feriti vicino alla Casa Bianca in quello che le autorità descrivono come un attacco “mirato”. I due soldati, impegnati in attività di pattugliamento nella capitale, versano in condizioni critiche, ha riferito il direttore dell’FBI Kash Patel. Secondo quanto riportato da NBC News e confermato da fonti investigative, entrambi i militari sarebbero stati colpiti alla testa.

Il sospettato: un uomo afghano,

Un uomo è stato arrestato subito dopo l’attacco. Il sospetto è stato identificato dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale come Rahmanullah Lakanwal, un cittadino afghano di 29 anni. Le autorità hanno detto di dover ancora determinare un movente per la sparatoria.
L’uomo, secondo quanto riferisce Fox News, aveva collaborato con varie agenzie del governo Usa, anche con la Cia, come appartenente a una forza partner in Afghanistan. È arrivato negli Stati Uniti nell'ambito dell'operazione 'Allies Welcome', un mese dopo il ritiro dall'Afghanistan delle forze internazionali nell'agosto del 2021.

È ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito quattro volte nello scontro a fuoco con i militari. Le autorità sottolineano il sospettato non sta collaborando. La polizia metropolitana ha chiarito che al momento non risultano altri assalitori.

Trump: “L’animale che ha sparato pagherà”

Trump ha commentato l’attacco su Truth Social, definendo il sospettato “un animale” e promettendo che “pagherà un prezzo molto alto”. Ha inoltre annunciato che la sua amministrazione avrebbe "riesaminato" tutti gli afghani arrivati negli Stati Uniti durante la presidenza di Joe Biden.

Il presidente ha inoltre chiesto lo schieramento di altri 500 soldati della Guardia Nazionale. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha spiegato che presenterà la richiesta ufficiale al Segretario dell’Esercito, affermando che l’obiettivo è “rafforzare la sicurezza” nella capitale.

Misure di sicurezza

Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto alla corte d'appello federale di bloccare l’ordinanza del giudice Jia Cobb, che la settimana scorsa aveva dichiarato illegale la presenza della Guardia Nazionale a Washington.

Nella tarda serata di mercoledì, l'agenzia dei servizi per la cittadinanza e l'immigrazione Usa ha annunciato uno stop immediato e a tempo indeterminato alla "elaborazione di tutte le richieste di immigrazione relative ai cittadini afghani" in attesa di una revisione dei protocolli di sicurezza e controllo.

