Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria scoppiata la notte scorsa in una località balneare del South Carolina. La polizia del dipartimento della Horry Count non ha dato dettagli sulle condizioni dei ricoverati, precisando che ci sono notizie di altre persone portate in ospedale a bordo di mezzi privati.

Tra i feriti anche uno dei poliziotti intervenuti sul luogo della sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di molo per le barche lungo la strada costiera. L'agente della North Myrte Beach Police è stato colpito a una gamba, riporta Nbcnews. Al momento non sono state neanche fornite informazioni su possibili sospetti o sulle cause che hanno provocato la sparatoria.