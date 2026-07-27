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Anziano in carrozzina non riesce ad attraversare strada, lo aiuta... Spiderman - Video

Scena da film in Arkansas

L'intervento di Spiderman - X
L'intervento di Spiderman - X
27 luglio 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spiderman aiuta un anziano negli Stati Uniti. È successo in Arkansas, dove un uomo vestito come l'uomo ragno ha aiutato un signore in carrozzina ad attraversare la strada. La scena, immortalata nelle telecamere di sicurezza di un semaforo con il video che è stato pubblicato dal Guardian, è diventato rapidamente virale.

Nel filmato si vede l'uomo faticare ad attraversare la strada, mentre il semaforo sta per diventare verde e le automobili ferme stanno diventando sempre più impazienti. A quel punto interviene Spiderman. Da una macchina scende un uomo con un perfetto costume da uomo ragno che, di ritorno da una convention a tema supereroi, prende la carrozzina e corre dall'altra parte della strada.

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spiderman spiderman video spiderman anziano
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