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Proteste anti-immigrazione in Sudafrica, la marcia contro gli irregolari - Video

10 luglio 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continua in Sudafrica l'ondata di proteste contro l'immigrazione irregolare: anche il 9 luglio si è tenuta una marcia contro gli irregolari e le immagini sono state condivise sui social. Dopo la scadenza del 30 giugno - ultimatum simbolico concesso agli irregolari per lasciare il Paese - ogni giovedì si tengono manifestazioni organizzate dal movimento civico anti-immigrazione March and March, fondato nel 2024 dall'ex conduttrice radiofonica Jacinta Ngobese-Zuma. Inoltre a Johannesburg, gruppi di manifestanti hanno dato vita a vere e proprie ronde, facendo irruzione nelle abitazioni alla ricerca di cittadini stranieri privi di documenti per poi consegnarli alla polizia. "Stiamo andando casa per casa a rimuovere gli stranieri", ha rivendicato apertamente il leader comunitario Bongani Msomi durante la marcia ad Alexandra.

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sudafrica march and march sudafrica proteste Jacinta Ngobese Zuma
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