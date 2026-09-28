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Svezia, leader socialdemocratica, 'al momento non è possibile formare il governo'

28 settembre 2026 | 11.54
Cristiano Camera
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La leader socialdemocratica svedese Magdalena Andersson ha dichiarato di non essere riuscita a formare un governo con gli altri tre partiti del blocco di sinistra dopo le elezioni generali del 13 settembre. "In base alle discussioni che ho avuto, posso concludere che al momento non c'è alcuna possibilità per me di formare un governo", ha detto ai giornalisti. Si prevede che la presidente del Parlamento incaricherà un altro leader di partito, probabilmente il primo ministro uscente Ulf Kristersson, di tentare di formare un governo.

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elezioni generali governo leader socialdemocratica
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