circle x black
Cerca nel sito
 

Svizzera, sparatoria durante un rave all'ippodromo di Aarau: "Numerose vittime"

I primi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, in corso un'imponente operazione di sicurezza

Polizia in Svizzera - Xinhua
Polizia in Svizzera - Xinhua
30 agosto 2026 | 08.13
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Ci sarebbero ''numerose vittime'' a causa della sparatoria che si è registrata nella notte mentre era in corso un rave all'ippodromo di Aarau, in Svizzera. Lo riporta il quotidiano Blick spiegando che è in corso un'imponente operazione di sicurezza. I primi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, riporta Blick. La polizia conferma "diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da un gruppo di persone" e "diverse vittime".

L'incidente è avvenuto "presso l'ippodromo", secondo quanto dichiarato da Vanessa Rumpold, portavoce della polizia cantonale di Argovia. "Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente", ha aggiunto Rumpold.

La polizia ha rivolto un appello a tenersi lontani dalla zona dove sono stati sparati i colpi d'arma da fuoco e questo fa pensare che i responsabili potrebbero essere ancora a piede libero. Anche la piscina vicino a Schachen rimarrà chiusa oggi.

Al momento la polizia non ha ancora identificato i colpevoli e non è chiaro se qualcuno sia stato arrestato o sia ancora in fuga. Un gran numero di auto della polizia e di ambulanze sono presenti sul posto. L'area intorno all'ippodromo è stata transennata e sono presenti anche i vigili del fuoco. La polizia sta effettuando controlli di identità su chiunque si trovi nell'area.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria svizzera sparatoria rave svizzera svizzera sparatoria rave aarau
Vedi anche
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video
È morto Harald V, dall'infanzia all'incoronazione: il video tributo al re della Norvegia
News to go
Meteo, ultimo weekend di agosto ancora rovente: le previsioni
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza