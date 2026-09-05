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Colpito dalla cesta di una mongolfiera, turista tedesco muore in Svizzera

L'uomo, in vacanza con un gruppo di persone vicino al Lago di Costanza, è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportare nell'incidente durante le fasi di decollo

Mongolfiere - 123RF
Mongolfiere - 123RF
05 settembre 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo tedesco di 86 anni è morto dopo essere stato colpito dalla cesta di una mongolfiera su un prato in Svizzera, vicino al Lago di Costanza. Lo ha reso noto la polizia del Canton Turgovia. L'uomo, che era originario del distretto di Costanza ed è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate, faceva parte di un gruppo intenzionato a partecipare a un volo in mongolfiera.

L'incidente è avvenuto giovedì sera durante le fasi di decollo. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. La mongolfiera avrebbe dovuto decollare da un prato nei pressi di Salen-Reutenen, circa 20 chilometri a ovest della città di Costanza.

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incidente mongolfiera turista
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