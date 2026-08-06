La giovane, seguita su TikTok da 1,1 milioni di follower, aveva ricevuto nel 2023 la diagnosi di colangiocarcinoma, tumore aggressivo e raro alla sua età. A maggio il peggioramento delle sue condizioni. La famiglia: "Orgogliosi di quanto hai lottato"

Lutto nel mondo di TikTok: è morta a soli 26 anni Sydney Towle, l’influencer a cui nel 2023 era stato diagnosticato un tumore aggressivo ai dotti biliari e che aveva documentato in rete la sua battaglia contro la malattia. A dare la notizia è stata la famiglia tramite i suoi profili social.

“Ti ameremo sempre tantissimo, Sydney. Siamo così orgogliosi di quanto tu abbia lottato con tenacia. Ti vogliamo bene", si legge nella didascalia della foto condivisa qualche ora fa.

Towle, che contava oltre 1,1 milioni di follower solo su TikTok, aveva raccontato al magazine People di come, quando aveva 23 anni, le era stato diagnosticato il tumore, dopo essersi sottoposta a una visita perché aveva notato un grosso rigonfiamento che sporgeva dall’addome. La ragazza aveva spiegato che è "estremamente raro" che una persona della sua età riceva una diagnosi di colangiocarcinoma. Da allora, aveva documentato la sua quotidianità, fatta di interventi chirurgici, numerose sperimentazioni cliniche e chemioterapia. Le sue condizioni si erano aggravate a maggio, quando aveva scoperto che il tumore si era ulterormente diffuso, arrivando al peritoneo.

Il 4 agosto scorso il fratello di Sydney, Austin Towle, aveva pubblicato una foto su TikTok per annunciare che la sorella era stata ricoverata in un centro di cure palliative. L’immagine mostrava la famiglia e gli amici riuniti attorno al suo letto d’ospedale. "Sydney è stata trasferita in un centro di cure palliative ed è circondata dai suoi amici e dalla sua famiglia. Grazie a tutti per il vostro amore e sostegno", ha scritto Austin, poi il tragico epilogo.