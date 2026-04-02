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Terremoto in Indonesia, sisma di magnitudo 7,4 nel mare delle Molucche: un morto

Una persona è morta nel crollo di un edificio a seguito della scossa registrata alle 6:48 del mattino al largo della piccola isola di Ternate, a una profondità di 35 km. Revocato l'allarme tsunami

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Terremoto in Indonesia, sisma di magnitudo 7,4 nel mare delle Molucche: un morto
02 aprile 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di un morto e un ferito il bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito oggi il Mare delle Molucche, in Indinesia. Stando a quanto riferito da un portavoce delle squadre di soccorso, una persona è morta nel crollo di un edificio a seguito della scossa registrata alle 6:48 del mattino al largo della piccola isola di Ternate, a una profondità di 35 km, secondo il US Geological Survey (USGS). In totale, ci sono state quasi 50 scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 5.5, ha dichiarato Teuku Faisal Fathani, direttore dell'Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG).

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"Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a una gamba" nel crollo di un edificio a Manado, nella provincia di Sulawesi Settentrionale, situata a circa 300 km dalle Molucche, ha dichiarato George Leo Mercy Randang, responsabile locale dei servizi di ricerca e soccorso, contattato telefonicamente dall'AFP.

Il Centro di allerta tsunami del Pacifico (PTWC), con sede alle Hawaii, ha revocato l'allerta per l'Indonesia, dichiarando che il rischio è "ormai passato". Inizialmente, aveva avvertito di un pericolo tsunami esteso per mille km intorno all'epicentro, includendo Filippine e Malaysia. Onde fino a 75 cm sono state registrate in nove località entro due ore dal terremoto, in particolare nelle province di Maluku Settentrionale e Sulawesi Settentrionale.

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sisma Indonesia terremoto tsunami terremoto indonesia
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